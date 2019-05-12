Россия — Австрия: прогноз «Чемпионата» на матч ЧМ-2019 по хоккею

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч ЧМ-2019 по хоккею Россия — Австрия. Встреча состоится сегодня, 12 мая, начало — в 13:15 мск.



Ставка: гол сборной России в первые 10 минут за 1.73



«Скорее всего, встреча с Австрией получится похожей на прошлую игру. С той лишь разницей, что уровень взаимодействия и чувство льда немного улучшатся. Сборная Австрии — весьма скромная команда, со слабой линией обороны и малоизвестным вратарями, хотя пара достоинств у неё всё же имеется. Прежде всего — опыт. В команде достаточно возрастных игроков, которые много повидали, знают себе цену и стабильно держат свой уровень, пусть он и не самый высокий.



Второй козырь — Михаэль Раффль из «Филадельфии». Добротный нападающий уровня НХЛ, который в отсутствие Томаса Ванека (уже привычном) будет главной звездой коллектива с внушительным айстаймом. Раффль тоже немолод (30 лет) и тоже стабильно набирает свои 20–30 очков за сезон уже шесть лет подряд.



Сборная России стартовала на ЧМ-2019 на сутки раньше, этот фактор тоже может сказаться. Учитывая громадную разницу в исполнительском мастерстве, ждём победу хозяев с разницей в 4–6 шайб. Россиянам на следующий день играть с Чехией, так что они наверняка постараются побыстрее снять все вопросы.



Гол сборной России в первые 10 минут за 1.73, П1 с форой «–1,5» в первом периоде за 2.00 — вполне достойные варианты».

Россия — Австрия. Прогноз: вторая победа на ЧМ-2019 не заставит себя ждать Три ставки на второй матч сборной России на ЧМ-2019.