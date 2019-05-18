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Американская программа назвала победителей Евровидения-2019

Американская программа назвала победителей Евровидения-2019
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В компании Google назвали вероятного победителя песенного конкурса Евровидение-2019. При составлении рейтинга были изучены поисковые запросы пользователей Сети, сообщает пресс-служба компании.

По версии поисковика, первое место займет участник, представляющий Францию. На второй строчке рейтинга — Исландия, россиянин Сергей Лазарев — на третьей. В первую пятерку также войдут представители Нидерландов и Беларуси. Также ажиотаж у пользователей вызывают участники Кипра, Швейцарии, Италии, Сан-Марино и Швеции.

В прошлом году поисковая система точно предсказала победителя конкурса.

Финал Евровидения пройдёт в субботу вечером в Тель-Авиве, где представители 26 стран поборются за первое место популярного музыкального конкурса. Певец Сергей Лазарев выступит в первой части финала смотра под пятым номером.

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На Евровидении-2019 окончились полуфиналы. Сергей Лазарев прошёл в финал, но его шансы победить стали ниже. Как так?

Источник: google

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