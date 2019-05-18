Американская программа назвала победителей Евровидения-2019

В компании Google назвали вероятного победителя песенного конкурса Евровидение-2019. При составлении рейтинга были изучены поисковые запросы пользователей Сети, сообщает пресс-служба компании.



По версии поисковика, первое место займет участник, представляющий Францию. На второй строчке рейтинга — Исландия, россиянин Сергей Лазарев — на третьей. В первую пятерку также войдут представители Нидерландов и Беларуси. Также ажиотаж у пользователей вызывают участники Кипра, Швейцарии, Италии, Сан-Марино и Швеции.



В прошлом году поисковая система точно предсказала победителя конкурса.

Финал Евровидения пройдёт в субботу вечером в Тель-Авиве, где представители 26 стран поборются за первое место популярного музыкального конкурса. Певец Сергей Лазарев выступит в первой части финала смотра под пятым номером.