Американская программа назвала победителей Евровидения-2019

В компании Google назвали вероятного победителя песенного конкурса Евровидение-2019. При составлении рейтинга были изучены поисковые запросы пользователей Сети, сообщает пресс-служба компании.
По версии поисковика, первое место займет участник, представляющий Францию. На второй строчке рейтинга — Исландия, россиянин Сергей Лазарев — на третьей. В первую пятерку также войдут представители Нидерландов и Беларуси. Также ажиотаж у пользователей вызывают участники Кипра, Швейцарии, Италии, Сан-Марино и Швеции.
В прошлом году поисковая система точно предсказала победителя конкурса.
Финал Евровидения пройдёт в субботу вечером в Тель-Авиве, где представители 26 стран поборются за первое место популярного музыкального конкурса. Певец Сергей Лазарев выступит в первой части финала смотра под пятым номером.
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