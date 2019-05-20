Швеция — Латвия: прогноз «Чемпионата» на матч ЧМ-2019 по хоккею

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч ЧМ-2019 по хоккею Швеция — Латвия. Встреча состоится сегодня, 20 мая, начало — в 17:15 мск.



Ставка: победа Швеции и ТБ 5,5 шайбы за 2.18.



«Для сохранения шансов на первую строчку подопечным Рикарда Грёнборга нужно выиграть у Латвии в основное время. Сказать про бордово-белых что-то новое мы не можем: очень симпатичная и боевая команда, которая могла бы всерьёз побороться за плей-офф, если б была чуть удачливее. Но не сложилось.



В матче со Швейцарией недотерпели 4 минуты, в игре с Россией судьи пропустили удар в голову, а сами латвийцы давили-давили, но так и не сумели забить Василевскому в третьем периоде. Теоретические шансы на плей-офф у них остаются, но для этого нужно набрать шесть очков во встречах со Швецией и Норвегией, а потом надеяться на серию необходимых результатов у конкурентов. Шансы, ясное дело, минимальны.



«Тре крунур» уже завтра предстоит битва с Россией. Скорее всего, они не будут перегружать лидеров и постараются победить малой кровью. Латвии беречь силы незачем, она попробует хлопнуть дверью и дать бой фавориту. Вероятность набрать очки минимальна, но свои 1-2 шайбы прибалты наверняка забьют.



Потому мы бы выбирали между П2 с форой "+3" за 2.13 и П1 + ТБ 5,5 шайбы за 2.18. Шведы играют весело и часто пропускают атаки с ходу, а Латвия всегда бьётся до конца и без сомнений снимает вратаря даже при отставании в две шайбы. Что вроде 4:2 или 5:2 тут вполне может получиться.



Варианты попроще — ТБ 1,5 шайбы в третьем периоде за 1.72 и ИТБ 1 шайбы Латвии за 1.95. Любители рисковать могут подумать и о ИТБ 1,5 шайбы Латвии за 2.89. Хенрик Лундквист наверняка получит отдых, а защита скандинавов частенько допускает привозы».

Швеция — Латвия. Прогноз: команда Хартли без гола не останется Хенрик Лундквист наверняка получит отдых, а защита скандинавов частенько допускает привозы.