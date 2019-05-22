«Локомотив» – «Урал»: прогноз «Чемпионата» на финал Кубка России

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев дал прогноз на матч «Локомотив» — «Урал» в финале Кубка России сезона-2018/19. Встреча состоится сегодня, 22 мая, на стадионе «Самара Арена» в Самаре.



Ставка: как минимум 5 жёлтых карточек за 1.74.



«Дмитрий Парфёнов является чуть ли не единственным из относительно молодых специалистов в РПЛ, не боящихся ставить команде комбинационный футбол без стремления отстоять счёт 0:0 любой ценой. Да, «Урал» много пропускает, но среди команд второй половины таблицы именно «шмели» забили больше других.



«Локомотив» в концовке сезона вроде бы наладил игру в обороне, однако периодически сбои всё равно случаются. В последних 10 матчах «железнодорожники» лишь дважды сыграли на ноль, притом что в одном из поединков «Рубин» не реализовал пенальти. Гол «Урала» за 1.88 смотрится вполне перспективно, настораживает только отсутствие дисквалифицированного Бикфалви.



После финала Кубка России в 2017 году «Локомотив» и «Урал» провели пять очных поединков. В упомянутых встречах «шмели» не сумели отличиться только в одном случае, а всего забили шесть мячей. При Парфёнове статистика у клуба из Екатеринбурга в матчах с «железнодорожниками» впечатляет. Гостевая победа 2:1 и домашняя ничья 2:2.



Разумеется, финал – это отдельная история, но «Уралу» нечего терять. Все объективные факторы говорят за победу «Локомотива». В подобных ситуациях многие тренеры предпочли бы сушить игру в надежде дожить до серии пенальти, но Дмитрий Парфёнов скорее попросит свою команду сыграть в свой футбол и пытаться сотворить сенсацию за счёт собственной активности впереди.



Тотал больше 4,5 жёлтых за 1.74 необходимо разбирать, пока коэффициент не слишком просел. Встречу обслужит бригада во главе с Сергеем Лапочкиным, который считается достаточно строгим рефери. За 21 матч в РПЛ арбитр из Санкт-Петербурга вынес 108 предупреждений и поставил 9 пенальти.



Напряжение финального матча заставит игроков срывать любые контратаки, а повышенная нервозность иногда приводит к чрезмерной грубости. Если учесть предысторию поединка и различные заявления президента «Урала», то с огромной вероятностью карточки полетят направо и налево, вопрос только в их цвете».

«Локомотив» — «Урал». Прогноз: цвет настроения жёлтый «Урал» и «Локомотив» после побоища в Сочи продолжат высекать искры в Самаре.