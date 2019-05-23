Во сколько играют Россия – США, где смотреть и какой прогноз

Сегодня, 23 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в четвертьфинале чемпионата мира—2019 встретятся сборные России и США. Начало — в 17:15 мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на Первом канале.

Прогноз «Чемпионата»: проход США за 4.20.

«Перед стартом ЧМ-2019 многие считали американцев чуть ли не главным фаворитом. Уже тогда это выглядело сомнительно. Линия атаки на бумаге смотрится мощно, но ужасная игра вратарей и дисбаланс состава (чуть ли не все защитники в заявке, например, имеют один и тот же хват) сделали своё дело.

Ставить против сборной России после такого группового этапа (шесть разгромных побед в семи поединках) можно только в попытке поймать жирный коэффициент. 4.20 на проход США смахивают на валуй — шансы гостей ну никак не меньше 25%. Брать П1 за 1.22 уж точно не стоит: североамериканцы традиционно добавляют в плей-офф, так что без нервов, похоже, не обойдётся. Россияне, естественно, смотрятся солиднее. Свои 3-4 шайбы при такой обороне и слабой игре вратаря американцев «Красная машина» наверняка забьёт. Шансы на проход примерно 65% — 35% в пользу россиян".