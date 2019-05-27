Эксперты оценили шансы Марио Фернандеса перейти в «Зенит» летом
В начале мая СМИ сообщили о возможном переходе защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса в «Зенит». Букмекеры оценили вероятность подобного трансфера летом 2019 года.
Поставить на то, что натурализованный бразилец перейдёт в питерский клуб до 1 августа 2019 года, можно с коэффициентом 5.80. Это соответствует вероятности 84%. Сделать ставку на то, что трансфер не состоится, можно за 1.10 (16%).
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию о возможном переходе, подчеркнув, что не знает, что должно случиться, чтобы Фернандес перешёл в «Зенит».
Кроме того, букмекеры принимают ставки на то, даст ли бразилец в ближайшее время интервью, в котором употребит как минимум пять русских слов.
- 27 мая 2019
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