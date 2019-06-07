Украина — Сербия: прогноз «Чемпионата» на матч квалификации Евро-2020

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч квалификации к Евро-2020, в котором сойдутся сборные Украины и Сербии

Ставка: победа Украины с форой «0» за 1.87

«Удивительно, насколько клубная принадлежность футболистов влияет на котировки букмекеров. В рейтинге ФИФА Украина находится выше Сербии, встреча проходит во Львове, жёлто-синие выиграли свою группу в Лиге B, а «белые орлы» заняли первую строчку в своём квартете в Лиге C, но аналитики выставляют практически равные коэффициенты на обе команды.

Фора «0» на коллектив Андрея Шевченко за 1.87 выглядит надёжным вариантом с минимумом риска. По именам состав сербов выглядит более звёздным, однако у жёлто-синих лучше наиграны различные связки, присутствует отличное понимание и поддержка зрителей. У Младена Крстаича множество сложных задач, решений которых наставник «белых орлов» пока так и не нашёл.

Тадич феноменален на позиции ложной девятки, Йович провёл столь классный сезон, что перебрался в «Реал», но Сербия частенько продолжает использовать на позиции единственного центрфорварда Митровича. У «белых орлов» в последних 11 матчах 5 побед, 4 ничьи и 2 поражения, но какие соперники были повержены?

Сербия одолела Коста-Рику и по два раза Черногорию с Литвой. Команда Младена Крстаича с серьёзными соперниками в лучшем случае играет вничью, что гарантирует нам как минимум возврат. К тому же многие из лидеров «белых орлов» провели тяжелейший сезон, а в стане Украины гораздо меньше футболистов, получивших колоссальную нагрузку».