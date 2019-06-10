«Торонто» — «Голден Стэйт»: прогноз «Чемпионата» на пятый матч финала НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на четвёртый матч финала плей-офф НБА «Торонто Рэпторс» — «Голден Стэйт Уорриорз», который состоится 10 июня мск.

Ставка: индивидуальный тотал потерь Дрэймонда Грина больше 4,5 очка за 2.3.

«Сумасшедшая атмосфера в Канаде, вера «Торонто» в собственные силы, решительность и непоколебимость Кавая, осознание «Уорриорз» скорого распада династии с огромной вероятностью приведут к победе «Рэпторс». Для успеха «Голден Стэйт» нужен близкий к идеальному матч от всех трёх лидеров и качественная подмога со скамейки. Однако без Дюранта ресурсы Стива Керра слишком ограниченны.

Из вариантов с коэффициентами выше двойки есть перспективное предложение на тотал потерь Дрэймонда Грина больше 4,5 за 2.3. Форвард «Голден Стэйт» способен в каждом поединке набивать трипл-дабл, вот только бережного обращения с мячом 23-му номеру «Уорриорз» явно недостаёт, от чего страдает вся команда. В финальной серии Грин сделал последовательно 6, 5, 4 и 5 потерь, поэтому, откуда букмекеры выставляют столь соблазнительную для нас линию, не совсем понятно. Разумеется, валить всё на одного Дрэймонда неправильно. Следует отметить потрясающую защиту «Торонто». Опытные игроки «Рэпторс» постоянно предвкушают передачи от главного диспетчера «Голден Стэйт» и нацелены на перехваты".