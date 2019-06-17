Букмекеры оценили шансы Массимо Карреры возглавить любой клуб до 1 сентября
По мнению аналитиков, итальянец Массимо Каррера до наступления ближайшей осени не займёт пост главного тренера ни в одном из клубов.
Поставить на то, что итальянский специалист к 1 сентября 2019 года окажется рулевым в какой-либо команде, можно за коэффициент 2.85 (вероятность 32%). Обратный исход доступен за коэффициент 1.37 (68%).
55-летний Каррера с 2016 по 2018 год тренировал «Спартак». Под его руководством московский клуб в первом сезоне стал чемпионом России, завоевав золотые медали впервые после 16-летнего перерыва. В следующем сезоне Каррера выиграл со «Спартаком» Суперкубок России.
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