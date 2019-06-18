Бразилия — Венесуэла: прогноз «Чемпионата» на матч Кубка Америки — 2019

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч Кубка Америки — 2019 Бразилия — Венесуэла.



Ставка: индивидуальный тотал Бразилии меньше 2,5 за 1.90



«Венесуэла выстояла в меньшинстве против Перу и теперь имеет приличные шансы на попадание в 1/4 финала — скорее всего, со второго или третьего места в группе. Ключевой матч для коллектива Рафаэля Дудамеля состоится с Боливией, однако сейчас у гостей есть простая и очевидная задача: нужно постараться зацепиться за ничью или хотя бы не проиграть крупно.



Так как та же Боливия проиграла Бразилии с разницей в три мяча, то Венесуэлу может устроить даже поражение в один или два гола. В связи с этим предлагаем рассмотреть «индивидуальный тотал жёлто-синих меньше 2,5 за 1.9». Да, в двух последних поединках Коутиньо и компания отгрузили в сумме десятку, но соперники были слишком слабы.



До Боливии и Гондураса команда Тите лишь однажды в семи поединках забила больше двух мячей, при том что встречи носили товарищеский характер. Даже с самым слабым соперников в группе Бразилия провозилась целый тайм и открыла счёт лишь благодаря пенальти. Венесуэла уровнем выше, чем предыдущий оппонент хозяев турнира, поэтому ожидать голевую феерию было бы слишком опрометчиво.



В пяти последних очных встречах между Бразилией и Венесуэлой зафиксированы следующие результаты: 0:0 дважды, 2:1, 3:1 и 2:0. Лишь в одном случае жёлто-зелёным удалось трижды огорчить вратаря соперника. Более того, в девяти матчах парни Рафаэля Дудамеля только раз пропустили трёшку, а во всех остальных случаях оборона выглядела вполне прилично».

Бразилия – Венесуэла, Боливия – Перу. Прогноз на матчи Кубка Америки-2019 Бразилия помучается с обороной Венесуэлы, Фарфан поможет Перу победить.