Колумбия – Катар: прогноз «Чемпионата» на матч Кубка Америки—2019

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч Кубка Америки—2019 Колумбия – Катар.



Ставка: тотал больше 2,5 за 1.85.



«У «кофейщиков» манера игры практически всегда зависит от соперника. Если в противниках попадается грозный по именам коллектив, то парни Карлуша Кейруша готовы забетонировать центр поля и терпеливо дожидаться своих моментов. Со скромными оппонентами ситуация совершенно иная. Когда Фалькао, Хамес и остальные видят перед собой не самую сильную сборную, то пытаются продемонстрировать весь свой атакующий потенциал.



Катар – команда также не из робкого десятка. Да, у бордовых получается контролировать мяч далеко не со всеми, но и к «парковке автобуса» коллектив Феликса Бас Санчеса прибегает не часто. На наш взгляд, в этом поединке уместно рассмотреть классический тотал больше 2,5 за 1.85. В пяти из семи последних матчей с участием Колумбии зрители становились свидетелями не менее трёх голов. Исключением стали лишь битвы с упрямыми японцами и Аргентиной, с которой опасно ввязываться в открытый футбол.



Не так давно Катар уступил Бразилии 0:2, но были ещё 4-0 с ОАЭ, 3-1 с Японией и 2:2 с Парагваем. Колумбия сыграет с позиции силы и постарается использовать преимущество в индивидуальном мастерстве, а бордовых вполне устроит противостояние на встречных курсах, поэтому мы вправе ожидать несколько убойных моментов. Только бы не подвела реализация.



За коэффициент 2.1 интересно смотрится тотал жёлтых карточек во втором тайме больше 2,5. Обе команды не стесняются грубо срывать чужие атаки, а ближе к концовке должны появиться разрывы в линиях, вынуждающие откровенно нарушать правила. В матче Парагвай – Катар арбитр показал три «горчичника» после перерыва, а во встрече Аргентина – Колумбия рефери пришлось демонстрировать пять предупреждений на указанном отрезке. Статистика явно в нашу в пользу».

Колумбия – Катар. Прогноз: с Фалькао на поле не обойдётся без трёшки Фалькао и Хамес проявят мастерство, но и Катар не станет отсиживаться в обороне.