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Уругвай – Япония: прогноз «Чемпионата» на матч Кубка Америки—2019

Уругвай – Япония: прогноз «Чемпионата» на матч Кубка Америки—2019
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Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч Кубка Америки—2019 Уругвай – Япония.

Ставка: «тотал больше 3» за 1.90.

«Япония привезла на Кубок Америки—2019 свой не самый сильный состав, однако с нынешними исполнителями Хадзимэ Мориясу умудрился дойти до финала Кубка Азии. «Синие самураи» наигрывают новые сочетания, дают шанс молодёжи и стараются демонстрировать атакующий футбол. Подход крайне удобный для противника.

У сборной Уругвая система уже давно выстроена, и каждый исполнитель на поле заранее знает свой манёвр. Букмекеры практически не сомневаются в победе номинальных хозяев, но коэффициент на «чарруа» слишком скромный, а брать фору (-2) довольно опасно, так как японцы не отсиживаются в обороне и нацелены на созидание.

На наш взгляд, логичнее проверить общий тотал больше 3 за 1.9. Средний возраст защитников Японии, игравших против Чили, составляет порядка 21 года. Такую молодёжь Суарес и Кавани съедят на завтрак, не поперхнувшись. Класс нападающих «чарруа» на несколько порядков выше, нежели у оппонентов, а главное, форвардов Уругвая великолепно поддерживают партнёры.

В распоряжении Оскара Табареса есть активные крайние защитники, подвижная средняя линия и отличное взаимопонимание. Один лишь только Уругвай запросто способен забить от трёх мячей. Сама Япония явно не захочет покидать поле с баранкой во втором матче подряд. С чилийцами у парней Хадзимэ Мориясу были моменты, но подводила реализация. Рано или поздно количество должно перерасти в качество, да и сами «чарруа» могут расслабиться».

Уругвай – Япония. Прогноз: Суарес съест «самураев»
Уругвай разберётся с молодой обороной Японии, но «самураи» постараются забить гол престижа.
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