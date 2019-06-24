Эквадор — Япония: прогноз «Чемпионата» на матч Кубка Америки—2019

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на матч Кубка Америки—2019 Эквадор — Япония.



Ставка: гол после 75 минут за 2.00.



«Для выхода в плей-офф каждому из соперников достаточно просто одержать победу. Сборная Парагвая, занявшая третью строчку в группе В, набрала всего два очка. Соответственно, даже трёх баллов хватит для попадания в четвертьфинал с третьего места в квартете. Расклад более чем приятный.



Ничья Японию не устроит: в таком случае «самураи» финишируют с двумя очками, но уступят Парагваю по разнице голов и останутся без плей-офф. Соответственно, в любой момент и при любом счёте как минимум одной из команд нужно будет забивать. В теории это повышает вероятность весёлой концовки.



Потому самый очевидный вариант — ставить на событийность второго тайма. «Гол после 75 минут» за 2.00, «жёлтая карточка после 84 минуты» за 1.87 и «второй тайм результативнее первого» за 2.10 — вариантов хватает. Если интрига доживёт до концовки, кому-то придётся раскрываться с риском нарваться на контратаку.



В остальном японцы понравились больше, даже в ужасном по счёту матче с Уругваем они смотрелись достойно. Но Эквадор около 70 минут провёл в меньшинстве, что явно сказалось на качестве игры. Да и соперник на этот раз будет менее опытный и мощный, так что картина может поменяться.



Стоит подумать о ТБ 31 фола за 2.05 и ТБ 4,5 ЖК за 1.85: нарушают правила соперники исправно (16,5 против 17 фолов соответственно), а огромная значимость встречи способна повысить количество единоборств и карточек. Судит Хесус Валенсуэла, в четырёх из пяти матчей Кубка Либертадорес—2019 он показывал пять «горчичников».

Эквадор — Япония. Прогноз: всё решится на последних минутах Для выхода в плей-офф обеим командам достаточно просто одержать победу