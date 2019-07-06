Аргентина — Чили: прогноз «Чемпионата» на матч за третье место на Кубке Америки

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев дал прогноз на матч за третье место на Кубке Америки — 2019 Аргентина — Чили.
Ставка: тотал больше 2,5 за 1.83
«Аргентина провела приличный матч с Бразилией, имела шансы на выход в финал, но в очередной раз осталась без трофея. Где-то не повезло Месси, хозяева турнира действовали неплохо, однако главной темой последних дней стало судейство. Тем не менее результат уже не исправить, а турнир вряд ли будут переигрывать. У бело-голубых есть возможность лишь чуть скрасить горечь поражения.
«Красная команда» по делу проиграла Перу. Да, с точки зрения статистики, у чилийцев в полуфинале было огромное превосходство, но соперник лучше использовал свои моменты. Теперь коллектив Рейнальдо Руэды ждёт очередное противостояние с Аргентиной, с которой Санчес и компания любят и умеют играть.
Букмекеры, разумеется, считают фаворитом бело-голубых, однако в предстоящем поединке может случиться всё что угодно. Матчи за третье место часто проходят без столь сумасшедшего напряжения и ответственности, как полуфинал или битва за трофей, поэтому мы рискнём проверить тотал больше 2,5 за 1.83. Закрываться командам уже нет смысла.
Соперники потеряли основную мотивацию, а теперь могут раскрепоститься, больше сыграть в своё удовольствие и порезвиться в нападении. Победить, естественно, хочет каждый, но отсиживаться в обороне, ловить шансы на контратаках и оставлять множество футболистов на своей половине поля теперь ни к чему. Сбросив груз ответственности, Аргентина и Чили постараются показать мастерство впереди».
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