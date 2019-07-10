Сенегал — Бенин: прогноз Александра Шмурнова на игру Кубка африканских наций
Известный комментатор Александр Шмурнов дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка африканских наций—2019 Сенегал – Бенин. Встреча в столице Египта — Каире — начнётся в 19:00 мск сегодня, 10 июля.
Ставка: победа Сенегала с форой (-1) за 1.87.
«Сенегальцы во главе с Садио Мане, конечно, не допустят ошибок предыдущего соперника сборной Бенина. Если в 1/8 бенинцы сумели пройти по пенальти сборную Марокко, совершенно не ожидавшую подобной дерзости от соперника, в составе которого нет ни одного игрока с рыночной стоимостью даже в миллион евро, то Сенегал будет готов к такому вызову. Ставлю на сенегальцев», — сказал Шмурнов.
По мнению букмекеров, сборная Сенегала — главный фаворит Кубка африканских наций перед четвертьфиналами.
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