Сенегал — Бенин: прогноз Александра Шмурнова на игру Кубка африканских наций

Известный комментатор Александр Шмурнов дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка африканских наций—2019 Сенегал – Бенин. Встреча в столице Египта — Каире — начнётся в 19:00 мск сегодня, 10 июля.



Ставка: победа Сенегала с форой (-1) за 1.87.



«Сенегальцы во главе с Садио Мане, конечно, не допустят ошибок предыдущего соперника сборной Бенина. Если в 1/8 бенинцы сумели пройти по пенальти сборную Марокко, совершенно не ожидавшую подобной дерзости от соперника, в составе которого нет ни одного игрока с рыночной стоимостью даже в миллион евро, то Сенегал будет готов к такому вызову. Ставлю на сенегальцев», — сказал Шмурнов.



По мнению букмекеров, сборная Сенегала — главный фаворит Кубка африканских наций перед четвертьфиналами.