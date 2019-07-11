Эксперты назвали фаворита женского Уимблдона перед полуфиналами

Сегодня, 11 июля, на Уимблдоне пройдут полуфиналы в женском одиночном разряде. Букмекеры назвали фаворита соревнования.



Поставить на победу Серены Уильямс можно за 1.90. Это соответствует вероятности 46%. Перед четвертьфиналом шансы американки оценивались коэффициентом 2.50. В полуфинале Серена сыграет с представительницей Чехии Барборой Стрыцовой (коэффициент 9.00, 10%, был 25.00). В случае победы Уильямс выиграет Уимблдон в восьмой раз в своей карьере.



Сделать ставку на Симону Халеп можно с коэффициентом 2.80 (31%). Перед четвертьфиналом на румынскую теннисистку можно было поставить за 3.50. За выход в финал Халеп поборется с украинской Элиной Свитолиной (коэффициент 6.50, 13%, был 10.00).



Оба полуфинала запланированы на сегодня, 11 июля.