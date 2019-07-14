«Зенит» — «Тамбов»: прогноз «Чемпионата» на матч 1-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч «Зенит» — «Тамбов» в 1-м туре РПЛ сезона-2019/20.



Ставка: гол Сердара Азмуна за 1.80



«Действующий чемпион российской Премьер-Лиги здорово провёл межсезонье. Удалось ощутимо разгрузить зарплатную ведомость, скинув откровенный балласт и приросших к скамейке футболистов. Кроме того, состоялись несколько любопытных трансферов: пришёл Дуглас Сантос, из Тулы вернулся Джорджевич, из Казани доставили переменного Сутормина.



Пожалуй, питерцев могут напрягать два фактора — участившиеся ошибки Лунёва и физические кондиции отдельных исполнителей. В матче за Суперкубок России несколько футболистов выглядели тяжеловато, а Вильмар Барриос дошёл до плей-офф Кубка Америки, получил десять дней отдыха и перенёс непростой перелёт. Без него опорная зона смотрится иначе.



Впрочем, вряд ли эти проблемы будут заметны в домашнем поединке с новичком РПЛ. Скорее всего, работы у Лунёва окажется немного, а состояние Барриоса не станет проблемой. Состав у «Тамбова» крайне скромный, так что план гостей кажется очевидным: глубокий оборонительный блок и надежда на контратаку.



«Горожане» сильно обновили состав за межсезонье, однако большинство новичков нам хорошо знакомы — Маркелов, Тетрашвили, Кацаев, Кулик, Ойеволе, Костюков и так далее. Сразу напрашивается гол Сердара Азмуна за 1.80, иранец в семи домашних матчах прошлого сезона РПЛ забил восемь мячей.



В остальном стоит рассматривать типичный набор ставок на домашний матч действующего чемпиона с явным аутсайдером, сильно уступающим в мастерстве. Нам, например, нравится П1 с форой «–1,5» за 1.69 и ИТБ 3,5 углового «Зенита» в первом тайме за 1.93».

«Зенит» — «Тамбов». Прогноз: Азмун опять забьёт в Санкт-Петербурге Иранец в семи домашних матчах прошлого сезона РПЛ забил восемь мячей.