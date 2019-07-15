«Локомотив» — «Рубин»: прогноз «Чемпионата» на матч 1-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч «Локомотив» — «Рубин» в 1-м туре РПЛ сезона-2019/20.
Ставка: «Рубин» не забьёт за 1.70.
«В этом матче трудно рассмотреть что-то кроме победы фаворита. «Рубин» испытывает проблемы с финансами, что сильно сказывается на комплектации и эмоциональном состоянии. Состав за межсезонье изменился очень сильно, но из всей массы переходов лишь два-три внушают доверие.
Курбан Бердыев по весне умело маскировал недостаток индивидуального мастерства футболистов. Команда играла неровно, но порой показывала вполне достойный футбол. Очки казанцы худо-бедно набирали, сумев без лишней суеты финишировать в середине таблицы и обойтись без стыковых матчей.
Теперь расклад стал ещё хуже, а потому перспективы выглядят более чем мрачно. Состав за межсезонье точно не усилился, а только начинающий тренерский путь Роман Шаронов — это и близко не Бердыев (при всём уважении к игровому опыту и заслугам Романа). Финиш в топ-10 на таком фоне станет очевидным успехом.
Если всё пойдёт нормально, команда добавит по ходу сезона: Шаронов набьёт шишки, футболисты улучшат взаимопонимание и сыграются. Но именно старт сезона в любом случае обещает быть для казанцев жутко тяжёлым. Календарь сложный, состав сильно изменился, тренер — новичок.
Основной шанс «Рубина» сейчас — функциональная готовность и «стандарты». Потому что требовать в нынешних условиях симпатичной атаки и обилия моментов нереально, а вот выжимать максимум из «физики» и штрафных с угловыми — совсем другое дело. Проблема лишь одна — «Локомотив» этим вряд ли удивишь.
Мы видели подопечных Юрия Сёмина в матче за Суперкубок России против «Зенита»: на старте сезона они сами кого хочешь перебегают. Оборона на «стандартах» у москвичей на уровне, а навесы ловко считывает агрессивный на выходах (и переговорах по контракту) Гилерме. Плохая подача в его штрафную часто становится началом контратаки.
Судя по всему, у гостей в лучшем случае будет 2-3 полумомента за весь матч. В контрольном матче с ЦСКА (0:4) казанцы не создали ровным счётом ничего, а защита «Локо» нынче явно не хуже. Раз так, стоит рассмотреть варианты «Рубин» не забьёт за 1.70 и П1 всухую за 2.15.
Между прочим, казанцы в пяти предыдущих играх с «железнодорожниками» так и не сумели отличиться.
Ставка посмелее — П1 с форой "-1,5" за 2.45. Всё же шансы москвичей на уверенную победу с учётом разницы в классе и своего поля явно не ниже 40%. Также трудно понять, почему гол Фёдора Смолова идёт за 2.70. Скромная защита «Рубина» имеет проблемы с сыгранностью, моменты у него точно будут».
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