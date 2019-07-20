ЦСКА — «Оренбург»: прогноз «Чемпионата» на матч 2-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 ЦСКА — «Оренбург».



Ставка: ТБ 2 мяча за 1.66.



«В прошлом сезоне фаворит намучился с подопечными Владимира Федотова. На выезде состоялась тяжелейшая победа со счётом 1:0 и пенальти в исполнении Фёдора Чалова, а дома «армейцы» с лёгкой руки Сергея Лапочкина остались в меньшинстве уже к середине первого тайма. И в итоге уступили (2:3).



Понятно, что на своём поле красно-синие будут явным фаворитом. Вот только «Оренбург» даже после ухода нескольких важных футболистов остаётся командой, умеющей использовать слабости противника. У ЦСКА по-прежнему гуляет опорная зона, так что возможности быстро преодолеть середину поля и довести контратаку до ума у гостей наверняка возникнут.



Ключевой вопрос здесь — хватит ли Виктору Гончаренко недели на проведение работы над ошибками и профилактические беседы с игроками? Год назад старт сезона тоже не задался, в трёх турах удалось набрать лишь два очка, хотя календарь был вполне приятным — всё те же «Крылья», «Ростов» и «Енисей».



Любопытно, что в весенней части первый матч также обернулся поражением (0:2 от «Арсенала» в Грозном), однако за ним последовали две сухие победы. Пожалуй, на результат лучше не ставить. ЦСКА явно сильнее, но 1.55 на П1 трудно назвать железным вариантом, а лезть в большие форы при непонятном состоянии москвичей довольно опасно.



Нам нравится ТБ 2 мяча за 1.66. Судя по первому туру, проблем с обороной хватает у обеих команд, а статистика явно на нашей стороне. В 15 домашних матчах ЦСКА в минувшем сезоне было забито 44 гола, в 15 играх «Оренбурга» на выезде — 43. Варианты посмелее — «гол в каждом тайме» за 1.98 и «обе забьют» за 2.28».

ЦСКА — «Оренбург». Прогноз: ставим на голы ЦСКА вновь буксует на старте сезона.