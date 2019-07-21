«Локомотив» — «Тамбов»: прогноз «Чемпионата» на матч 2-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Тамбов».



Ставка: «Тамбов» не забьёт за 1.73.



«Тамбов» в первом туре доставил определённые трудности «Зениту» (1:2) в Санкт-Петербурге, так что считать новичка российской Премьер-Лиги белым и пушистым точно нельзя. Тем не менее нужно учитывать несколько факторов, которые должны помочь хозяевам набрать три очка. Во-первых, встречу с «Рубином» пропускал Фёдор Смолов, а для нынешнего «Локомотива» с короткой «скамейкой» это значимая потеря. Джефферсон Фарфан вернётся на поле крайне нескоро, так что вариантов в атаке у Юрия Сёмина фактически не осталось.



Эдер — хорошая опция на концовку, но не более того. Если португалец выходит с первых минут, а играть надо первым номером, то острота даётся «Локо» с большим напрягом. Так было и неделю назад, но с «Тамбовом» Смолов вроде как сыграет, что должно добавить нападению скорости, мысли и разнообразия.



Второй момент — игра вторым номером у новичка РПЛ выглядит сыро. Если «Рубин» убегал в контратаки, искал пространство и порой не стеснялся забирать мяч, то «Тамбов» просто ушёл в глубокую оборону и ничем не отвечал: попытки выходить через мелкий пас обрывались в середине поля. Питерцы никуда не торопились, играли однообразно и небыстро, за счёт чего с моментами было туго.



Как только Сергей Семак разобрался со схемой и провёл изменения в составе, так всё и закончилось. Два гола и нереализованный выход Дриусси один на один за пять минут — довольно красноречивый итог. Ответный мяч стал результатом тотальной расслабленности хозяев, а не поставленной контригры: футболисты «Зенита» не встречали Муйву, а Андрей Лунёв пропустил простой удар.



«Локомотив» наконец-то разобрался с контрактом Гилерме, сняв эту больную тему. Осталось подойти к дерби с ЦСКА в хорошем настроении. Состав у соперника ощутимо хуже, а возвращение Смолова добавит огня впереди. «Тамбов» не забьёт за 1.73 и П1 всухую за 2.04 — вполне рабочие варианты. П1 с форой "-1,5" за 2.14 — рискованно, но любопытно».

«Локомотив» — «Тамбов». Прогноз: возвращение Смолова поможет победить «Локо» пора одержать первую победу, ведь впереди дерби с ЦСКА.