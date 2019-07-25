«Арсенал» — «Нефтчи»: прогноз «Чемпионата» на матч квалификации Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев дал прогноз на матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы «Арсенал» — «Нефтчи».



Ставка: «Арсенал» забьёт минимум 2 мяча за 1.83.



«Нефтчи» пришлось стартовать в Лиге Европы с первого квалификационного раунда, и бакинский клуб с невиданной лёгкостью расправился с оппонентом. Чёрно-белые уничтожили с общим счётом 9:0 «Сперанцу», но не стоит переоценивать столь солидный гандикап. Молдавская команда в своём национальном первенстве занимает шестую позицию из восьми возможных. Ниже только два коллектива, набравшие в сумме 9 очков за 30 матчей.



«Арсенал» после серии товарищеских поединков прилично стартовал в РПЛ, взяв победу и ничью в двух турах. По игре туляки выглядят солидно, а главное – заметен очевидный акцент на физическое состояние футболистов. Черевченко нацелен на достойное выступление в Европе, поэтому «пушкари» прямо сейчас находятся в прекрасном тонусе, а по игровой практике, пожалуй, даже обладают преимуществом.



«Нефтчи» в июле выдал лишь два поединка с упомянутой «Сперанцой», что вряд ли позволит всерьёз подготовиться к предстоящей битве с туляками. У «Арсенала» не только более мастеровитый состав, но и отлаженные взаимодействия, несмотря на некоторые кадровые проблемы. Эмоции от дебюта в Лиге Европы и горячая поддержка фанатов должны помочь хозяевам, вопрос только в выборе ставки.



Классическая победа «пушкарей» идёт за 1.59, согласитесь, вариант не самый выгодный с точки зрения потенциальной прибыли. Если «Арсенал» и сможет создать перевес перед ответной встречей, то вряд ли матч завершится со счётом 1:0, поэтому предлагаем присмотреться к ставке на индивидуальный тотал хозяев больше 1,5 за 1.83.



Последний серьёзный соперник у «Нефтчи» был в мае, и тогда даже дома чёрно-белые умудрились пропустить три мяча от «Карабаха». «Арсенал» отличился с «Динамо», затем отгрузил трёшку «Крыльям Советов», а ведь ближайший оппонент туляков не превосходит конкурентов по РПЛ. У Игоря Черевченко в руках все козыри, нужно лишь умело ими распорядиться.



Да, туляки не сумели сохранить всех лидеров, но руководство клуба нашло приемлемые замены. Статус европейского матча придаст сумасшедшую мотивацию игрокам. Для многих подобные встречи являются чуть ли не единственным шансом засветиться перед многими скаутами. Стоит ожидать фантастической самоотдачи. Разумеется, всё это можно сказать и про «Нефтчи», однако чёрно-белые попросту ниже уровнем.



В атакующей линии у Черевченко достаточно качественный подбор исполнителей. «Арсенал» способен удивить и тактическим рисунком, и выбором в нападении. Оборона «Нефтчи» не представляет собой единый монолит, моменты у хозяев будут, вопрос лишь в реализации. Порой чрезмерное желание проявить себя негативно сказывается в завершающей стадии, но понадеемся, что у туляков всё получится».

«Арсенал» — «Нефтчи», «Будучность» — «Заря». Прогнозы на Лигу Европы Туляки разберутся с обороной «Нефтчи», «Заря» сгорит в жаркой Черногории.