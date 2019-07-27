«Краснодар» — «Сочи»: прогноз «Чемпионата» на матч Российской Премьер-Лиги

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев дал прогноз на матч «Краснодар» — «Сочи» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Встреча состоится сегодня, 27 июля, на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



Ставка: победа «Краснодара» в первом тайме и в матче за 2.09.



«Учитывая историю «Сочи», есть определённые сомнения по поводу системности в этой организации. Вполне вероятно, что руководство не станет ждать улучшений и захочет встряхнуть команду перестановкой на тренерском мостике. Неплохой игры от Точилина недостаточно, «барсам» нужно брать очки.



Гости сейчас не в том положении, чтобы рисковать. «Сочи» постарается сыграть дисциплинированно и рассчитывать на редкие контратаки. С «автобусами» мало кто любит соперничать, однако у «Краснодара» есть необходимые инструменты и ресурсы. На наш взгляд, стоит проверить викторию «быков» в первом тайме и в матче за 2.09, а для любителей риска есть фора «-1,5» на хозяев за 2.39.



Коллектив Мурада Мусаева впервые в нынешнем сезоне проведёт матч на своём шикарном стадионе, победа над «Уфой» придаст дополнительную уверенность «Краснодару», а разница в классе и уровне организации между соперниками велика. Если со «Спартаком» у Александра Точилина получалось немало, то с «Зенитом» даже дома всё было куда сложнее.



У «барсов» очень многие игроки находятся попросту в разных кондициях, а о взаимопонимании и говорить не приходится. На эмоциях с грандами «Сочи» показал бойцовский характер, но против «Краснодара» этого мало. «Быки» сильнее во всех линиях, как индивидуально, так и коллективно. Хозяева по всем раскладам должны брать три очка и не доводить дело до нервной концовки.



«Краснодар» не та команда, которая поведя в счёте станет оберегать преимущество дома против аутсайдера. Если «быки» сумеют захватить лидерство, то с высокой вероятностью добудут уверенную победу, а может даже и разгромят соперника. «Сочи» возьмёт свои очки в матчах с менее серьёзными оппонентами, а пока «барсам» придётся остаться с нулём после трёх туров».

«Краснодар» — «Сочи». Прогноз: Точилин приблизится к отставке «Барсов» ждёт очередное поражение, а «быки» продолжат добавлять.