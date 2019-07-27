«Краснодар» — «Сочи»: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата России

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч «Краснодар» — «Сочи» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Встреча состоится сегодня, 27 июля, на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.



Ставка: ТБ 2,5 мяча за 1.86.



«И мне, честно говоря, “Сочи” очень понравился в первых двух турах. Точилин постоянно говорит о том, что команде не хватает физической готовности, команда добирает от матча к матчу, и третий тур, игра против “Краснодара” в таком своеобразном дерби Краснодарского края, может быть, покажет нам первый гол “Сочи”.



Что в игре со “Спартаком”, что в игре с “Зенитом” хоть “Сочи” и не был выше на голову на протяжении всей игры, но он был конкурентоспособен. Мне кажется, что, во-первых, это очень важный момент для понимания того, что команда на выходе из ФНЛ достойная, а мы часто говорим, что они в Премьер-Лиге не ровня ни бюджетом, ни составом, ничем. Мы видим, что “Сочи” может эту яму разрыва немножечко сократить. Да, приход из “Зенита” сильно помогает, но мы видим, что костяк в “Сочи” свой. И в первой игре, и во второй “Сочи” имел моменты, где-то больше, где-то меньше.



Я думаю, матч с “Краснодаром” — это та самая игра, в которой “Сочи” может забить свой первый гол в Премьер-Лиге. “Краснодар” пропускает в каждой игре, он пропустил два от “Уфы”, а это тоже достаточно серьёзный момент. У “Краснодара” нет средней линии, которая была в прошлом сезоне: Каборе, Перейра — их уже нет в клубе, Газинский и Классен серьёзно травмированы. А средняя линия “Краснодара” — это то, чем он зарабатывает свои победы, и она сейчас не работает, это видно.



Вот в этом, как мне кажется, и заключается посыл, который вполне может быть оптимистичным для “Сочи”. Но я вам предложу вариант на этот матч тотал больше 2,5. Как бы из расчёта, что “Сочи” забьёт, быть может, а “Краснодар” просто хорош дома, тем более что его новые игроки достаточно яркие. Ждать от “Краснодара” какого-то всплеска в течение ближайших недель не стоит, стоит ожидать игры натужной, но при этом “Краснодар” всегда играет в атаку.