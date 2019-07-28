«Милан» — «Бенфика»: прогноз «Чемпионата» на матч товарищеского турнира

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Международного кубка чемпионов «Милан» — «Бенфика».



Ставка: победа «Бенфики» с нулевой форой за 1.82.



«С каждой новой встречей противники португальского клуба, как в классической компьютерной игре, становятся всё сильнее. «Милан», конечно, переживает печальные времена и имеет огромное количество проблем, но «Фиорентину» с «Гвадалахарой» превосходит даже в нынешнем состоянии.



Впрочем, первые шаги Марко Джампаоло у руля россонери получаются не слишком оптимистичными. Ощутимая часть нынешнего состава ему, грубо говоря, просто не нужна, а с требуемыми трансферами как-то не складывается. Вот и приходится за неимением вариантов иметь дело с тем, что есть под рукой.



В стартовом матче турнира итальянский клуб проиграл «Баварии» со счётом 0:1. Мюнхенцы по понятным причинам находятся в промежуточной форме, что никак не помешало им вести игру. Несмотря на низкий темп и общую расслабленность, свой гол в первом тайме они заслужили. «Милан» начал подавать признаки жизни только после перерыва.



В общем, «Бенфика» сейчас выглядит более цельной командой, однако ставить на исход товарищеских матчей — сомнительное удовольствие. Так что следует сохранять осторожность: П2 с нулевой форой за 1.82 — это максимум. Также можно рассмотреть ИТБ 1,5 гола «Бенфики» за 2.01. Оборона «Милана» много ошибается и смотрится рыхло, а португальцы в прошлых матчах хорошо бежали и исправно забивали».

«Милан» — «Бенфика». Прогноз: «орлы» без голов не останутся С каждой новой встречей противники португальского клуба становятся сильнее.