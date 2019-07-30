«Базель» — «ПСВ Эйндховен»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев дал прогноз на матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Базель» — «ПСВ Эйндховен».



Ставка: гол с 76-й по 90-ю минуту за 1.90.



«Поединок недельной давности между «Базелем» и «ПСВ Эйндховен» сложился неоднозначно. В концовке первого тайма швейцарцы сравняли счёт, а перед заключительной десятиминуткой даже вышли вперёд, но Ламмерс и Мален добыли для красно-белых важнейшую победу. Итоговые 3:2 оставляют реальные шансы для обоих соперников, поэтому ожидается нешуточная борьба.



Из прошедших результатов напрашивается очевидный вывод об обоюдных проблемах в защите. Букмекеры практически не сомневаются в верховом исходе встречи и дают скромные 1.50 на тотал больше 2,5. Если говорить о результате отдельно взятого поединка, то здесь аналитики находятся в полном замешательстве: по 2.56 на победу каждой из команд в основное время. Вот здесь, пожалуй, можно попробовать зацепиться.



В субботнем матче во внутреннем первенстве у «Базеля» в основе вышло лишь три полевых футболиста из тех, что соперничали с «ПСВ Эйндховен». Тренер красно-белых не стал применять столь широкую ротацию и выпустил на второй поединок подряд сразу шесть игроков. Если учитывать фактор своего поля и отдых ведущих исполнителей, то за 1.94 есть смысл проверить фору «0» на команду Марселя Коллера.



Общая стоимость футболистов «ПСВ Эйндховен» в 3,5 раза выше, чем у соперника, но это обусловлено имиджем лиги. После сезона-2015/16 красно-белые не добиваются даже средних результатов в Европе, а тот же «Базель» периодически проявляет себя вполне недурно. Если бы не провал на последних минутах, то швейцарцы стали бы фаворитом противостояния из двух раундов, однако теперь у нас есть шансы воспользоваться недооценкой экспертов хозяев ближайшей встречи.



Марк ван Боммел пока ничего не выиграл в качестве главного тренера и лишь первый раз в карьере работает в роли наставника на посту взрослой команды. Марсель Коллер куда более опытный специалист, повидавший многое на своём веку. Тактически «Базель» не должен уступить, а поддержка фанатов и свежесть помогут хозяевам как минимум не проиграть.



Счёт первой встречи практически сводит на нет вероятность дополнительного времени. Результат на табло будет не устраивать одну из команд, следовательно, в концовке поединка мы с высокой вероятностью увидим сумасшедший футбол и массированное наступление. Гол с 76-й по 90-ю минуту доступен за 1.9, что нас полностью устраивает. «Базелю» или «ПСВ Эйндховен» придётся рисковать и оголять тылы перед финальным свистком, что приведёт к серии опасных моментов».



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«Базель» — «ПСВ Эйндховен». Прогноз: в концовке ожидаем сумасшествие 3:2 по итогам первой встречи практически не оставляют шансов на дополнительное время.