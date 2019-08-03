«Крылья Советов» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Локомотив» в 4-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: «Локомотив» победит за 2.00.



«Тяжёлый матч ждёт «Локомотив» в Самаре. ЦСКА там уже оступился. Но думаю, что сейчас шансы у «Локо» выше. Было время сыграться. Плюс сейчас было поражение в дерби, которое дополнительно мотивирует команду. Сёмин понимает, что этот матч чрезвычайно важен.



Что касается самарцев, то здесь надо отметить хороший первый матч, но дальше пошли сложности. Настрой на «Локомотив» будет серьёзным, но по уровню футболистов «Крылья» «Локомотиву» не ровня на данный момент.



Думаю, на этот раз «Локомотив» сделает ставку на оборону. Все-таки пока во всех матчах «Локо» пропускал, но и свой гол, скорее всего, «железнодорожники» забьют. Поправится Антон Миранчук, улучшит состояние Фёдор Смолов. Поставлю на победу москвичей».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.