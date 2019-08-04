«Сочи» — «Уфа»: прогноз Константина Генича на матч 4-го тура чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Сочи» — «Уфа» в 4-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: первый гол в матче забьет «Сочи» за 1.82.
«Команда Александра Точилина на стадионе «Фишт» будет принимать «Уфу», которая одержала долгожданную домашнюю победу. С большим трудом уфимцы переиграли самарские «Крылья».
Что касается «Сочи», они начали как дебютанты — три поражения подряд. Пока еще ни одного мяча сочинцы не забили. Со «Спартаком» смотрелись бодро, с «Зенитом» чуть похуже, но неплохо с «Краснодаром», уж на свой гол точно наиграли сочинцы. Матвей Сафонов выручил.
Такой явки, как на «Зенит», сейчас вряд ли стоит ждать. Там было почти 30 тысяч. Здесь же если будет 7-10 тысяч, то хорошо. Игра «Сочи» вдохновляет. Открытая, ни в коем случае не с желанием отсидеться в окопах и что-то придумать в контратаках. «Сочи» играет в свой футбол. Думаю, «Уфа» подходящий соперник, чтобы забить и, может быть, выиграть. Думаю, «Сочи» сделает ставку на агрессивное начало и постарается забить первым. Это ощущение, когда ведешь в счете, в РПЛ «Сочи» потерял. В ФНЛ оно было. Нужно его вернуть. Мой вариант — «первый гол в матче забьет «Сочи». Коэффициент — 1,82".
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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