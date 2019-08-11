«Ньюкасл» — «Арсенал»: прогноз «Чемпионата» на матч 1-го тура АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на матч 1-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Ньюкасл» — «Арсенал».



Ставка: обе забьют + ТБ 2,5 мяча за 2.08.



«Увольнение Рафаэля Бенитеса поставило жирный знак вопроса над перспективами «сорок». Всё же состав тут определённо ближе к зоне вылета, чем к топ-10, а скупой владелец не позволяет рассчитывать на полноценное усиление. Пост тренера занял Стив Брюс – это, мягко говоря, вовсе не шаг вперёд.



Команду покинули несколько важных футболистов (Айосе Перес, Хосе Саломон Рондон, Мохамед Диаме), но с покупками всё не слишком густо. За рекордную сумму куплен талантливый Жоэлинтон, однако ожидать от него мгновенной адаптации и мощной игры с первого же тура немного наивно.



Аллан Сен-Максимен, Йетро Виллемс и Эмиль Крафт пришли уже в августе, а других трансферов у «сорок» нет. Вот и получается, что играть хозяевам придётся практически с листа. И вроде бы ставка на «Арсенал» напрашивается, но чудовищные проблемы с центром обороны вызывают немалые сомнения.



Давид Луис был куплен накануне, да и в целом никогда не считался образцом надёжности, а остальные варианты и вовсе вызывают слёзы. Учитывая отсутствие сыгранности и взаимопонимания у центрдефов «канониров», отыграть на ноль им будет нелегко даже против столь сырого соперника.



От этого и будем отталкиваться. Классические «обе забьют» идут за 1.72, можно поднять коэффициент и взять «обе забьют + ТБ 2,5 мяча» за 2.08. Данная ставка прошла бы в двух из трёх предыдущих очных встреч (1:2, 2:1, 2:0).



В остальном всё просто – шансы гостей выше, предпосылок к закрытой игре немного. Следовательно, логично рассматривать следующие предложения по вкусу: П2 + ТБ 2,5 мяча за 2.75, Х2 + ТБ 2,5 мяча за 2.35 и Х2 + обе забьют за 2.04».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз: ждём голов в обе стороны «Арсенал» выиграл 12 из последних 13 матчей против «сорок».