«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз Майкла Оуэна на матч 1-го тура АПЛ
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн сделал прогноз на матч 1-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Манчестер Юнайтед» — «Челси».
Ставка: ничья за 3.30.
«Самый дорогой в мире защитник Гарри Магуайр, скорее всего, дебютирует за «Манчестер Юнайтед» в матче с «Челси». «Юнайтед» набрал всего семь очков в 10 матчах с другими клубами «большой шестерки» в прошлом сезоне, но они будут искать способ начать новый чемпионат правильно.
«Челси» просядет в атаке после ухода Азара в «Реал». В распоряжении Фрэнка Лэмпарда несколько интересных молодых английских игроков, но не могу отдать преимущество одной из команд. Ничья».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз: Сульшер испортит дебют Лэмпарда
На «Олд Траффорд» синие не побеждали с 5 мая 2013 года.
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