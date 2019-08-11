«Ахмат» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России в Грозном

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Спартак» в 5-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: «Спартак» не проиграет и тотал больше 2,5 мяча за 3.95.



«Спартак» как всегда поиграл на нервах болельщиков в Швейцарии. Но выиграли — это главное. Зелимхан Бакаев показывает себя в полной мере. Рад, что свой воспитанник теперь лидер «Спартака». Он красавец. Видно, как он рвется доказывать. Рад, что мы его подключали еще к команде, когда были в «Спартаке».



В Грозном для топ-команд всегда тяжелые матчи. Рахимов, безусловно, настроит «Ахмат». Тут нет сомнений. Но пока что грозненцы нравятся меньше, чем в былые времена. Да, выиграли у «Оренбурга», но там Довбня ошибся. По игре все было не так однозначно. Есть ощущение, что не так хорош физически «Ахмат».



Тем не менее грозненцы фавориты. Но здесь хочется поставить на «Спартак». Новые люди должны подключиться, сыграть в этом матче. Им нужно о себе заявлять в России. Тот же Тиль, Ларссон. Игра будет очень яркой и интересной. Редко в матчах «Спартака» в Грозном бывает мало забитых мячей. И здесь, на мой взгляд, игра будет яркой. «Ахмат» себя проявит, но и «Спартак» в Швейцарии зарядился уверенностью.



Рискну поставить на хороший коэффициент — «Спартак» не проиграет и тотал больше 2,5 мяча».



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