«Зенит» — «Ахмат»: прогноз Александра Шмурнова на матч 6-го тура РПЛ

Футбольный комментатор, спортивный журналист Александр Шмурнов дал прогноз на матч 6-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Зенит» — «Ахмат».



Ставка: обе забьют за 2.25.



«В шестом туре Российской Премьер-Лиги лидер чемпионата и действующий чемпион “Зенит” на своем поле в Санкт-Петербурге примет грозненский “Ахмат”. Думаю, нас ожидает интересный поединок сразу по нескольким причинам. Во-первых, грозненцам после поражения в прошлом туре от “Спартака” крайне нужны очки. Во-вторых, “Зенит” очень силен и прибавляет от матча к матчу.



Мне довелось комментировать прошлый матч “Зенита” и увидеть действия Малкома за питерцев. Нужно сказать, что звездный новичок явно выделялся на поле. Пусть он и не сделал результат, отдав голевой пас или забив гол. Однако по его действиям и мысли было абсолютно четко видно, что это футболист высочайшего класса, который принесет питерцам много пользы. С Малкомом можно не только защищать чемпионский титул в России, но и претендовать на выход из группы в Лиге чемпионов.



“Ахмат” в прошлом туре провел довольно нервную игру со “Спартаком”. Грозненцы уступили со счетом 1:3. Игроки “Ахмата” допускали слишком много индивидуальных и коллективных ошибок, что и привело к итоговому поражению. К тому же был удален и основной ударный форвард грозненцев — Мбенг. Теперь “Ахмату” придется что-то придумывать без него.



Тем не менее у “Ахмата” довольно легкое и мобильное нападение, способное доставить проблемы любому сопернику в российском чемпионате. Про атаку “Зенита” и говорить нечего. Артем Дзюба и Сердар Азмун уже забили практически все голы питерцев в текущем сезоне. Поэтому верю в голы с обеих сторон и ставлю на обе забьют».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.