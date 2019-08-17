«Ман Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз Майкла Оуэна на матч английской Премьер-лиги
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн сделал прогноз на матч 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».
Ставка: «Манчестер Сити» победит с форой "-1" за 1.90.
«Забавно, что «шпоры» выиграли больше матчей АПЛ (37), проигрывая к перерыву, чем любой другой клуб в истории турнира. Трех голов за последние 17 минут оказалось достаточно, чтобы победить «Астон Виллу». Но им придется ощутимо добавить, если хотят побеспокоить чемпионов.
«Горожане» были неотразимы в первом туре, уничтожив «Вест Хэм». «Шпоры», вероятно, помогут этому матчу стать ярким и интересным, но очки они вряд ли зацепят».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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