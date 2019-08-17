«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 2-го тура АПЛ
Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 2-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».
Ставка: обе забьют за 1.80.
«Еще слишком ранний этап сезона, чтобы делать какие-то далеко идущие выводы – в Англии сыгран всего один тур. Так что пока непонятно, в какой форме находятся команды. Так как и «Манчестер Сити», и «Тоттенхэм» являются фаворитами сезона, ожидаю обоюдоострую игру. Терять соперникам еще пока нечего, можно сыграть в удовольствие. И у «шпор» есть все, чтобы показать себя на фоне чемпиона.
Поэтому поставил на «обе забьют». Мне кажется, у «Тоттенхэма» есть все шансы забить, а в том, что «Сити» забьет», сомнений нет».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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