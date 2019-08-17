«Ман Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

Футбольный комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч 2-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».
Ставка: точный счет 3:2 за 20.0, обе забьют за 1.90, ТБ 3 мяча за 1.75.
«Великолепный «Манчестер Сити» против великолепного «Тоттенхэма». Матч на «Этихад Стэдиум» в Манчестере, в котором фактор домашнего поля, на мой взгляд, все-таки предпочтение, и преимущество небольшое команде Хосепа Гвардиолы даст.
Жду от этой встречи, во-первых, что обе команды забьют, а во-вторых, что будет верховая игра, и это даже будет не один гол для каждой из команд.
Попробую предсказать даже счет. Мне кажется, нужно ставить на суперверх и на то, что команды забьют пять мячей, но выиграет «Манчестер». Так что мой прогноз — счет 3:2 в пользу «горожан».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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