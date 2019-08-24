«Парма» — «Ювентус»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 1-го тура Серии А сезона-2019/20 «Парма» — «Ювентус».
Ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 за 2.41.
«У «Юве» впереди большой сезон – цель выиграть чемпионат Италии и Лигу чемпионов. Но Маурицио Сарри, который был недавно назначен на пост тренера, свои идеи до конца еще не раскрыл «Ювентусу». По матчам, которые были в межсезонье, можно сделать вывод, что «Ювентус» пока только привыкает к футболу Сарри. Поэтому я не думаю, что можно ждать какого-то разгрома. Это маловероятно. Атака сильная – есть Роналду, Игуаин, Дуглас Коста, есть довольно качественные хавбеки, есть де Лигт в обороне, поэтому «Ювентус» фаворит в этом матче и обязан брать три очка.
Для «Пармы» матч первый, а обычно в первых матчах небольшие команды играют довольно неплохо, тем более перед родной публикой. Для болельщиков «Пармы» «Юве» главный враг – так было, так есть, так будет. На мой взгляд, самая беспроигрышная ставка – обе забью и тотал больше 2,5.
Можно взять просто обе забьют в этом матче, но, мне кажется, что через тотал больше 2,5 она смотрится более красиво и выгодно. Победа «Юве» все же реальная вещь. Конечно, может быть и ничья 2:2, но, мне кажется, что «Ювентус» выиграет, но для подстраховки – обе забьют и тотал больше 2,5».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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