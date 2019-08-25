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«Ростов» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч 7-го тура РПЛ

«Ростов» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч 7-го тура РПЛ
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Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» — «Рубин» в 7-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.

Ставка: тотал больше 2 мячей за 1.86.

«У букмекеров и игроков есть понятие «догон». Когда-нибудь в матче с участием «Рубина» будет верх. Пока все результаты — 1:0, была еще с «Локомотивом» ничья — 1:1. Но когда-то должно уже случиться невероятное.

«Ростов» проиграл «Уфе» в прошлом туре, это произошло впервые в сезоне. Не было Еременко и Байрамяна в стартовом составе в той игре.

Мы знаем, что между «Ростовом» и «Рубином» есть дружеская химия. Футболисты переходят из одной команды в другую. К седьмому туру настал момент, когда нужно догнаться «верховым» результатом. «Ростов» может спровоцировать соперника на веселый футбол, а «Рубин», мне кажется, способен его поддержать. Поэтому уместно сыграть «тотал больше 2 мячей» за 1,86".

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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