«Ростов» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч 7-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» — «Рубин» в 7-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: тотал больше 2 мячей за 1.86.



«У букмекеров и игроков есть понятие «догон». Когда-нибудь в матче с участием «Рубина» будет верх. Пока все результаты — 1:0, была еще с «Локомотивом» ничья — 1:1. Но когда-то должно уже случиться невероятное.



«Ростов» проиграл «Уфе» в прошлом туре, это произошло впервые в сезоне. Не было Еременко и Байрамяна в стартовом составе в той игре.



Мы знаем, что между «Ростовом» и «Рубином» есть дружеская химия. Футболисты переходят из одной команды в другую. К седьмому туру настал момент, когда нужно догнаться «верховым» результатом. «Ростов» может спровоцировать соперника на веселый футбол, а «Рубин», мне кажется, способен его поддержать. Поэтому уместно сыграть «тотал больше 2 мячей» за 1,86".



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.