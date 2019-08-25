Букмекеры оценили шансы России выиграть ЧМХ-2020 после дисквалификации Кузнецова

Букмекеры оценили шансы сборной России по хоккею выиграть чемпионат мира по хоккею — 2020 после новости о дисквалификации нападающего Евгения Кузнецова.

Главным фаворитом турнира считается сборная Канады, поставить на её победу можно с коэффициентом 3.00 (31%). Следом идут сборные России (4.00, 23%) и Швеции (5.00, 18%).

Замыкают пятёрку фаворитов команды США (7.00, 12%) и Финляндии (10.00, 8%).

На этой неделе Международная федерация хоккея дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Положительный результат дала допинг-проба Евгения, взятая на чемпионате мира 2019 года. Запрещённое вещество (кокаин) было обнаружено в допинг-пробе, которая была взята 26 мая 2019 года после матча между Россией и Чехией.