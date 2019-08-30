«Крылья Советов» – «Динамо»: прогноз Евгения Ловчева на матч 8-го тура РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Динамо» в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра состоится сегодня, 30 августа, и начнётся в 20:00 мск.



Ставка: победа «Динамо» за 2.40.



«Крылья» на своём поле играют в атаку. Да вообще все команды Божовича играют смело. Для «Динамо» же это даже лучше, что волжане будут увлекаться атакой. Команде Хохлова даже сподручнее играть на контратаках.



Стан динамовцев пополнил Максимилиан Филипп, который в 2 последних матчах забил 2 гола. Это, конечно, отличное усиление. У «Динамо» в принципе состав очень даже неплохой. И выстроена команда хорошо. Поэтому я здесь отдаю предпочтение подопечным Хохлова», — сказал Ловчев.

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