«Севилья» — «Сельта»: прогноз Егора Титова на игру 3-го тура Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Севилья» — «Сельта» в 3-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.



Ставка: «Севилья» выиграет и не пропустит за 2.85.



«Севилья» начала сезон с двух побед, причем сухих. Видно, что команда меняется, перестраивается, футбол ее становится более сбалансированным. Только «Севилья» и «Атлетико» выиграли по два матча на старте. И обе команды не пропускали. Видно, что качественная игра в обороне дает результат.



«Сельта» показала хороший футбол с «Реалом», но по результату не сложилось. «Реал» лучше распорядился своими моментами. Но уже во втором тайме «Сельте» вернулось. Она победила дома «Валенсию» с минимальным счетом. Считаться с «Сельтой» стоит, пусть каких-то громких приобретений она не делала.



Но последние встречи между командами в Севилье тяжело складываются для клуба из Виго. Он раз за разом уступает, причем с одним и тем же счетом 1:2. Три года подряд. Но сейчас жду немного другого исхода, учитывая то, как меняется стиль севильцев. Они постараются не дать пространства Аспасу, понимая, что он очень опасен. А впереди исполнительское мастерство в один из моментов скажется. Так что я бы снова поставил на сухую победу «Севильи», — сказал Титов.

«Севилья» — «Сельта». Прогноз: Промеса нет – победы есть «Севилья» стабильно побеждает «Сельту» на своём стадионе и не забывает о результативности.