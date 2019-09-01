«Спартак» — «Зенит»: во сколько играют, где смотреть и какой прогноз

1 сентября на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится матч восьмого тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит». Начало — в 19:00 мск. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.



Главным судьёй матча назначен Виталий Мешков. Его ассистентами станут Максим Гаврилин и Адлан Хатуев. Резервный рефери — Павел Кукуян.

Прогноз «Чемпионата»: удаление за 4.00.

«Встречу обслужит Виталий Мешков. Предлагаем рассмотреть пару ставок, имеющих прямое отношение к судейству: жёлтая карточка, начиная с 87-й минуты, за 1.87 и удаление за 4.0. Битва двух столиц, принципиальные соперники, турнирная мотивация, желание обоих клубов реабилитироваться перед фанатами – поводов для летящих искр предостаточно.

Виталий Мешков в прошлых турах не производил впечатления рефери, который в случае необходимости готов потушить пожар. В матче «Ахмат» — «Краснодар» арбитр из Дмитрова назначил пенальти и показал семь жёлтых, из которых две пришлись уже в компенсированное время.



В поединке «Динамо» — «Рубин» тот же судья отметился удалением и девятью горчичниками (три из них — на 90-й минуте и позже). Встреча «Спартак» — «Зенит» не уступит упомянутым встречам по градусу борьбы, поэтому в первый день осени вполне можем увидеть настоящий листопад из прямоугольников разного цвета".