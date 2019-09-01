«Урал» —«Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Урал» —«Краснодар» в 8-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: «Урал» не проиграет за 1.85.



«В последних четырёх матчах краснодарцы побеждали этого соперника. Но тяжёлые были матчи. Как-то раз Классон сравнял счёт в концовке, и уральцы не проиграли (1:1). В следующем сезоне на «СКБ-Банк Арене» гости выиграли 1:0, Смолов забил. В прошлом сезоне Мамаев принёс победу «Краснодару» в тяжелейшем матче — 2:1. Но всегда матчи против «Урала» для «Краснодара» были испытанием, особенно в Екатеринбурге.



Сейчас, после вылета из Лиги чемпионов и не самой убедительной игры «Краснодара» против «Локо», мне кажется, краснодарцам будет собраться очень тяжело. Тем более непонятен характер травмы Сулейманова. Берг в этой команде не наигран. «Краснодар» сам играет временами, вспышками. Не более того.



«Урал» в домашней встрече должен выглядеть основательнее. И он может доставить неприятности обороне «Краснодара». Наконец-то уральцы прервали серию из четырёх матчей без побед. «Урал» обыграл в последнем туре «Сочи». В хорошем состоянии Димитров, Панюков, Бикфалви. У «Урала» есть основания, чтобы не проиграть. Это и возьму за хороший коэффициент 1,85".



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.