ЦСКА — «Авангард»: прогноз Владимира Вуйтека на матч открытия сезона в КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек-старший дал прогноз на матч КХЛ между ЦСКА и «Авангардом».



Ставка: победа ЦСКА за 1.65.



«Матч пройдёт на арене ЦСКА. Первый матч сезона всегда очень тяжело предсказывать. Тяжело говорить, кто победит в первой игре, но всё-таки домашние стены должны помочь ЦСКА и для меня он является фаворитом.



В финальной серии прошлого сезона между этими командами забивалось обычно небольшое количество голов, а сейчас в этом матче вполне вероятно, что будет больше заброшенных шайб. Команды сейчас не в лучшей форме подходят к старту сезона, поэтому мы увидим более открытый хоккей. Допускаю, что будет больше четырёх-пяти шайб в этой встрече, тем более в первых матчах очки не так сильно важны, как в течение чемпионата.



Конечно, обе команды хотят удачно начать сезон, но домашняя площадка поможет армейцам стартовать с победы в матче открытия. Думаю, ЦСКА сможет победить в основное время».

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.