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Эксперты назвали ставки россиян на матч Шотландия — Россия в отборе Евро-2020

Эксперты назвали ставки россиян на матч Шотландия — Россия в отборе Евро-2020
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Матч отборочного турнира Евро-2020 Шотландия — Россия начнётся сегодня, 6 сентября, в 21:45 мск. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на поединок.

90% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу россиян, 6% — на хозяев поля и 4% — на ничью.

На то, что команды забьют как минимум 3 гола, поставлено 79% объёма рынка при коэффициенте 2.40. 21% приходится на то, что в матче будет меньше 3 голов (коэффициент 1.57).

Больше всего игроки БК «Фонбет» ставят на победу сборной России. На этот исход поставлено 42% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки непроигрыш россиян (22%), на успех команды Станислава Черчесова с форой (0) (18%), на то, что в матче будет минимум 2 гола (11%), и на то, что сборная России забьет (7%).

На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК «Фонбет», составила 450 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на то, что сборная России победит с форой (0) с коэффициентом 1.88.

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