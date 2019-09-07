Нурмагомедов — Порье: прогноз Хорхе Масвидаля на бой в Абу-Даби 7 сентября

Американский боец смешанного стиля Хорхе Масвидаль сделал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье (UFC 242), который пройдет 7 сентября, в субботу, в Абу-Даби и начнется в 23:00 мск. Прямая трансляция боя в эфире Первого канала будет доступна на «Чемпионате».
«Ааа, блин. Хабиб просто монстр! Он так хорош, у него такая бешеная борьба.
Дастин Порье — мой одноклубник. Он тоже активно работает над борьбой. И точно скажу про Дастина: он пёс, он не сдается. Он не знает, как сдаваться. Хабибу в прямом смысле придется убить Дастина, чтобы выиграть этот поединок. Это будет офигенный поединок. Я жестко за своего парня DP (Дастина Порье), чтобы он сделал апсет. Я думаю, он будет андердогом. Но Хабиб неоднократно показывал, что его стиль борьбы просто не по силам большинству людей.
Но Порье сможет найти путь к победе. Я не думаю, что он бился с таким жестким псом, как DP. Чтобы его одолеть, тебе, Хабиб, придётся убить его», — сказал Хорхе Масвидаль каналу UFC Russia.
Прогноз: победа Порье с коэффициентом 4.45
Также читайте прогноз «Чемпионата» и прогноз Альберта Туменова на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье в 23:00 мск 7 сентября.
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