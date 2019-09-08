Испания – Фарерские Острова: прогноз Михаила Поленова на матч квалификации Евро

Футбольный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 6-го тура отборочного цикла Евро-2020 Испания – Фарерские Острова.



Ставка: тотал больше 4,5 голов за 1.55.



«Сборная Испании играет на своём поле против Фарерских Островов. Испанцы сами себе создали проблемы в гостевой игре зачем-то, но в домашней встрече этого, наверное, уже не случится. В предыдущем матче между этими сборными, Фареры умудрились забить Испании, что было весьма неожиданно. И хоть гости в итоге и выиграли с преимуществом в три мяча, но всё же пропускать от таких аутсайдеров одна из сильнейших сборных мира не должна.



Футбольным карликам многие сейчас забивают пачками, но сборная Испании, наверное, не будет стремиться к тому, чтобы превзойти достижения сборной России, которая забила в ворота Сан-Марино девять мячей. Ей это не очень нужно. Ей нужно избавить себя от ненужной головной боли в виде отборочной кампании и спокойно пройти её. Очевидно, что Испания окажется на чемпионате Европы в 2020 году, так что нынешний квалификационный цикл выглядит затянувшейся прелюдией, которая уже весьма надоела.



Я думаю, что испанцы на своём поле выиграют достаточно уверенно. Я бы предложил вам сыграть тотал в этом матче. Например, тотал больше 4,5 гола. В этой игре, мне кажется, сами испанцы смогут его пробить, без помощи со стороны гостей. Но даже если Фареры снова забьют, это лишь взбесит Испанию, которая в ответ просто разорвёт оборону гостей. Так что эта ставка смотрится беспроигрышной, так как сложно представить, что хозяева будут катать мяч у своих ворот, когда к ним приехал такой андердог».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.