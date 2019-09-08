Хабиб — Порье: победитель боя и сыгравшие ставки букмекеров

7 сентября в Абу-Даби чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов провёл бой с американцем Дастином Порье. В третьем раунде Хабиб сумел сломить сопротивление соперника и одержал досрочную победу, проведя удушающий приём.



Нурмагомедов во второй раз успешно провёл защиту титула и продлил победную серию в смешанных единоборствах до 28 боёв.



Коэффициент на победу Хабиба болевым или удушающим приёмом составил 2.50. Со ставки в 1000 рублей игроки выиграли 2500 рублей. Просто победа Нурмагомедова шла за низкий коэффициент 1.23 из-за высоких шансов события.



Поставить на победу Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье в третьем раунде можно было с коэффициентом 10.00. Эта ставка принесла 10 000 рублей с 1000 рублей тем, кто её сделал. Намного меньше был коэффициент на то, что россиянин выйдет на бой в папахе — всего 1.01. Практически 100-процентная вероятность.



С огромным запасом выиграла ставка с коэффициентом 2.00 на то, что бойцы нанесут друг другу меньше 307 ударов. Было лишь 134 удара — 57 со стороны Дастина Порье, из них 37 попали в цель, и 77 от Хабиба Нурмагомедова, из них 54 в цель. Поставившие на это 1000 рублей спокойно забрали выигрыш в 2000 рублей. Такой же коэффициент букмекеры предлагали на то, что в бою будет 3 раунда или меньше.



Крупнейшей ставкой, о которой до боя стало известно «Чемпионату», стали 1 миллион 410 тысяч рублей на победу Хабиба Нурмагомедова над Порье.



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