Россия – Казахстан: прогноз Игоря Кытманова на отборочный матч Евро-2020

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM» Игорь Кытманов дал прогноз на матч 6-го тура квалификации Евро-2020 Россия – Казахстан.
Ставка: Казахстан победит с форой "+2" за 1.80.
«В Калининграде сыграют сборные России и Казахстана. Россияне провели очень непростой матч против шотландцев в Глазго, но выиграли, мощно проведя второй тайм. Правда, эта игра потребовала значительных и физических, и психологических затрат, потому что Россия пропустила первая. Но гол Дзюбы в конце первого тайма очень помог, и 2:1 команда выиграла.
Казахстан сыграл вничью 1:1 на выезде с Кипром. Там был быстрый гол казахстанцев. Дома россиянам они проиграли 0:4, но в Калининграде, думаю, такого разгрома не будет. Но тогда всё сошлось в пользу команды Станислава Черсесова, а сейчас, надо сказать, у неё очень плотный график. Команда не то чтобы работает на износ, но вторая игра подряд, и букмекеры считают Россию явным фаворитом и дают Казахстан с форой (+2) с коэффициентом 1,80.
На мой взгляд, это отличный вариант для такого коэффициента. Я не думаю, что даже при своих болельщиках Россия будет куражиться над казахской сборной. Всё, конечно, может быть, ведь россияне – очевидные фавориты. Но Казахстан – это первый преследователь россиян, эта команда занимает третье место в таблице группы I. И поэтому я считаю, что фора (+2) на Казахстан – это вполне неплохо».
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