Россия — Казахстан: прогноз Эльвина Керимова на игру квалификации Евро-2020

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч квалификации чемпионата Европы 2020 Россия — Казахстан.
Ставка: Россия забьет в обоих таймах за 1.76.
«Сборная России забивала во всех первых таймах матчей этого отбора. А в трёх встречах из пяти коллектив Станислава Черчесова отличался в обоих таймах (в том числе и в гостевой игре с Казахстаном). В прошлом туре наша команда одержала важнейшую победу в Глазго над шотландцами, и теперь британцы отстают от четвертьфиналиста последнего чемпионата мира на 6 очков.
Сборная Казахстана отстала от нас на 5 баллов, и для неё предстоящий поединок — это шанс приблизиться ко второму месту (для этого команде Михала Билека нужно побеждать). Ну а задача сборной России предельно проста — одолеть ещё одного конкурента и закрепиться на втором месте. Признаюсь, я жду результативной игры от нашей команды, потому что с мотивацией в предстоящем матче проблем быть не должно. Мой прогноз — сборная России забьёт в обоих таймах за 1,76», — сказал Керимов.
- 8 сентября 2019
-
22:00
-
21:31
-
21:20
-
21:00
-
20:45
-
20:40
-
20:15
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:20
-
16:40
-
16:00
-
15:20
-
15:20
-
14:40
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
02:04
-
01:21
-
01:03
-
00:16
- 7 сентября 2019
-
23:53
-
22:00
-
21:20