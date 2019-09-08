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Россия — Казахстан: прогноз Эльвина Керимова на игру квалификации Евро-2020

Россия — Казахстан: прогноз Эльвина Керимова на игру квалификации Евро-2020
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Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч квалификации чемпионата Европы 2020 Россия — Казахстан.

Ставка: Россия забьет в обоих таймах за 1.76.

«Сборная России забивала во всех первых таймах матчей этого отбора. А в трёх встречах из пяти коллектив Станислава Черчесова отличался в обоих таймах (в том числе и в гостевой игре с Казахстаном). В прошлом туре наша команда одержала важнейшую победу в Глазго над шотландцами, и теперь британцы отстают от четвертьфиналиста последнего чемпионата мира на 6 очков.

Сборная Казахстана отстала от нас на 5 баллов, и для неё предстоящий поединок — это шанс приблизиться ко второму месту (для этого команде Михала Билека нужно побеждать). Ну а задача сборной России предельно проста — одолеть ещё одного конкурента и закрепиться на втором месте. Признаюсь, я жду результативной игры от нашей команды, потому что с мотивацией в предстоящем матче проблем быть не должно. Мой прогноз — сборная России забьёт в обоих таймах за 1,76», — сказал Керимов.

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