Россия – Казахстан: прогноз Александра Аксёнова на отборочный матч Евро-2020

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов дал прогноз на матч квалификации чемпионата Европы 2020 года Россия – Казахстан.
Ставка: победа России с форой (-2) за 1.85.
«Сборная России не показала своего лучшего футбола в матче с Шотландией, но добилась победы, причём волевой. С точки зрения достижения результата, а именно выхода на чемпионат Европы, это было очень и очень важно. Тем более что, как правило, первая игра в любой паузе для подопечных Станислава Черчесова складывалась очень и очень непросто. Так было и в Глазго, но главное, есть три очка в копилке.
По идее, с Казахстаном должно быть проще. Во-первых, наша команда провела ещё несколько тренировочных дней. Во-вторых, матч пройдёт в Калининграде, а значит, поддержка будет великолепная. В-третьих, и на выезде мы переиграли Казахстан с крупным счётом 4:0. Почему бы не повторить.
Да, казахи опаснее Шотландии, в последней своей игре добились ничейного исхода с Кипром, да ещё на выезде, что говорит о хорошей готовности команды. Но думается, что у коллектива Черчесова не должно быть никаких проблем. Объективно, российская сборная выше классом, поэтому наверняка победит с хорошим запасом, а возможно, и с крупным счётом.
Поэтому моя ставка на матч Россия — Казахстан — победа российской команды с форой (-2)», — сказал Аксёнов.
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