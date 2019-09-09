Россия – Казахстан: прогноз Александра Неценко на квалификацию Евро-2020

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч квалификации чемпионата Европы—2020 Россия – Казахстан.
Ставка: Россия забьет в обоих таймах за 1.75.
«Настрой, игра, результативность. Здоровый прагматизм Черчесова в определении состава и установок на игру. Всё это позволяет России спокойно двигаться к своей цели – выходу на Евро. Победа над Шотландией в Глазго — определяющая для нашей команды в плане решении задачи. Но у Черчесова не забалуешь, и никакой расслабленности дома с Казахстаном не будет. Тем более на матч в Калининграде распроданы все билеты.
Есть напряжение в мышцах у Ионова, не исключено, могут дать передохнуть Жиркову или выпустить его на замену. В запасе есть Черышев и Антон Миранчук. В общем, мы снова можем ждать результативного футбола от России. Казахстан не впечатляет. И ничья на выезде с Кипром не особо намекает на то, что в гостях эта команда может создать какие-то проблемы россиянам. В победе россиян сомнений нет. Есть два условия, которые интересны для игры.
Россия всегда забивала в 1-м тайме в отборе, даже Бельгии. В трёх случаях из пяти были у неё и голы во 2-м тайме. С Казахстаном на выезде забивали в обоих таймах. Уровень соперника нашей команды позволяет рассчитывать на голы в её ворота в каждом из таймов. Добавлю сюда ещё одну ставку. Россия может выиграть крупно. Но даже здесь перестрахуюсь и поставлю на победу России с форой (-2)», — сказал Неценко.
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